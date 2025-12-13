Alles zu oe24VIP
© Getty

US-Außenminister

Rubio droht jetzt diesem Land mit Maßnahmen

13.12.25, 23:18
Wegen Aktionen in DR Kongo

Nach der Einnahme einer strategisch wichtigen Stadt in der Demokratischen Republik Kongo durch die Rebellenmiliz M23 wenige Tage nach Unterzeichnung eines Friedensvertrags in Washington haben die USA Ruanda mit Maßnahmen gedroht.

Die Aktionen Ruandas im Osten der Demokratischen Republik Kongo stellten einen klaren Verstoß gegen das von Präsident Donald Trump mitunterzeichnete Washingtoner Abkommen dar, schrieb Außenminister Marco Rubio auf X.

Rebellenmiliz M23 

"Die Vereinigten Staaten werden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die dem Präsidenten gegebenen Versprechen eingehalten werden", fügte Rubio hinzu. Die Staatschefs der Demokratische Republik Kongo und Ruanda, Félix Tshisekedi und Paul Kagame, hatten Anfang Dezember in Anwesenheit von Präsident Trump einen Friedensvertrag unterschrieben. Er soll den seit mehr als 30 Jahren währenden blutigen Konflikt im rohstoffreichen Ostkongo beenden. Kurz darauf hatte die Rebellenmiliz M23 die strategisch wichtige Stadt Uvira eingenommen. Die Miliz wird nach Einschätzung von UN-Experten von Ruanda unterstützt.

Ende der Gewalt 

Die USA hatten die Friedensgespräche initiiert, um ein Ende der Gewalt im rohstoffreichen Ostkongo zu erreichen. Trump kündigte an, dass die USA mit beiden Ländern bilaterale Abkommen über den Abbau seltener Erden unterzeichnen.

