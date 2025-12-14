Erster modernisierter Railjet in Lienz präsentiert

Der heute präsentierte Railjet ist die erste von insgesamt 60 modernisierten Garnituren der ÖBB-Fernverkehrsflotte.

Tirol. Der heutige Start der Koralmbahn setzt nicht nur für Kärnten und die Steiermark neue Maßstäbe, sondern bringt auch für Osttirol spürbare Vorteile. Die ÖBB und Bürgermeisterin Elisabeth Blanik begrüßten heute den ersten upgegradeten Railjet, der ab sofort auf einer der beiden Direktverbindungen Lienz – Wien unterwegs ist. Die modernisierte Garnitur verbindet die Dolomitenstadt als erste Stadt Tirols künftig schneller und komfortabler mit der Bundeshauptstadt. „Für die Bewohner, Gäste sowie Besucher unserer Stadt und der Region, setzt das neue Railjetangebot zwischen Lienz und Wien ganz neue Maßstäbe“, freut sich die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik.

Ab sofort wird der Bahnhof Lienz mit zwei täglichen Railjet-Verbindungen pro Richtung direkt über die neue Südstrecke mit Wien verbunden.

Der heute präsentierte Railjet ist die erste von insgesamt 60 modernisierten Garnituren der ÖBB-Fernverkehrsflotte. Die Modernisierung umfasst neue ergonomische Sitze in 1. und 2. Klasse, ein vollständig erneuertes Interieur in moderner Holzoptik, größere Klapptische, neue Bodenbeläge, ein verbessertes Fahrgastinformationssystem sowie optimierte Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen. Bis 2031 wird die gesamte Bestandsflotte auf diesen Qualitätsstandard gebracht.