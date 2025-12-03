Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Medusa in Hallstatt gefunden.
© ORF

In Ausstellung

Spektakulärer Fund: „Medusa von Hallstatt“ entdeckt

03.12.25, 12:31
Römischer Fund begeistert Archäologie: Die „Medusa von Hallstatt“ wurde präsentiert. 

Hallstatt. Bei den Grabungen zur neuen Standseilbahn am Salzberg wurde ein außergewöhnliches römisches Schmuckstück entdeckt: die „Medusa von Hallstatt“. Der nur 1,5 Zentimeter große Achatkopf stammt aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus und zählt laut Landesarchäologe Stefan Traxler zu den bedeutendsten römischen Einzelfunden in Oberösterreich.

Wahrscheinlich in Aquileia gefertigt, zierte er einst die Kette einer wohlhabenden Römerin und galt als Schutzsymbol. Die Römer betrieben im Bereich der heutigen Talstation eine Siedlung. Ab dem kommenden Jahr wird der Fund dann im Linzer Schlossmuseum gezeigt, Interessierte können ihn live erleben.

