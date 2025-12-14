Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Unfall 18-Jähriger tot
© Der tragische Unfall auf der B54, bei der ein 61-Jähriger starb (FF Romatschachen)

2 Tote bei Unfällen

Überholen misslungen - Lenker starb mit Frontal-Crash

14.12.25, 07:00 | Aktualisiert: 14.12.25, 12:19
Teilen

Ein 61-jähriger starb nach einem misslungenen Überholmanöver, im Waldviertel krachte ein Lenker (40) mit seinem Pkw gegen einen Baum: ebenfalls tot. 




	Stmk, NÖ. Der erste tödliche Unfall ereignete sich Samstag um 17.28 Uhr: Nach einer Kollision zweier Autos auf der Bundesstraße 54 bei Pischelsdorf (Bezirk Weiz) starb ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld noch am Unfallort, Höhe Heizwerk. Bei einem Überholmanöver im nebligen Dunkeln dürfte der Mann ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben. Dabei kam es im Gegenverkehr zur Frontalkollision.









	

    

        Unfall 18-Jähriger tot
            

                
© FF Romatschachen

    
    



	Polizei sucht noch nach Zeugen



	Im anderen involvierten Wagen saßen ein 20-jähriger aus Graz-Umgebung und seine gleichaltrige Freundin. Beide wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Pischelsdorf in der Steiermark unter der Nummer 059 133/6267 100.






Der zweite Todes-Crash ereignete sich fast zeitgleich in Bad Großpertholz im Waldviertel in Niederösterreich. Dort kam ein 40-Jähriger ums Leben Der Rumäne war nach Polizeiangaben mit seinem Pkw in einer Linkskurve von der B41 abgekommen. Der Wagen schoss in der Folge über eine drei Meter hohe Straßenböschung und prallte gegen einen Baum.


                                
    


    

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.


    

    
    
    
    
    



    
    

        

            

                
                                        Die Top-Stories vom oe24 E-Paper                
                
                
                            

        

    


    

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
            


    
    





    




            
    
    

    

    




    
            
    
        





    

        
        
        


    
    

        

            

                
                                        oe24 entdecken                
                
                
                            

        

    


    



    








    





                




        

    


        
    
    

    

    









    





    


        


            

                
                                        
                        
                    
                
            


            


                                    

                        OE24 Logo
                    

                
                                    

                        

                            Es gibt neue Nachrichten
                        

                        

                            Jetzt Startseite laden