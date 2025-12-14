Überholen misslungen - Lenker starb mit Frontal-Crash

Ein 61-jähriger starb nach einem misslungenen Überholmanöver, im Waldviertel krachte ein Lenker (40) mit seinem Pkw gegen einen Baum: ebenfalls tot.

Stmk, NÖ. Der erste tödliche Unfall ereignete sich Samstag um 17.28 Uhr: Nach einer Kollision zweier Autos auf der Bundesstraße 54 bei Pischelsdorf (Bezirk Weiz) starb ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld noch am Unfallort, Höhe Heizwerk. Bei einem Überholmanöver im nebligen Dunkeln dürfte der Mann ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben. Dabei kam es im Gegenverkehr zur Frontalkollision.

© FF Romatschachen

Polizei sucht noch nach Zeugen

Im anderen involvierten Wagen saßen ein 20-jähriger aus Graz-Umgebung und seine gleichaltrige Freundin. Beide wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Pischelsdorf in der Steiermark unter der Nummer 059 133/6267 100.

Der zweite Todes-Crash ereignete sich fast zeitgleich in Bad Großpertholz im Waldviertel in Niederösterreich. Dort kam ein 40-Jähriger ums Leben Der Rumäne war nach Polizeiangaben mit seinem Pkw in einer Linkskurve von der B41 abgekommen. Der Wagen schoss in der Folge über eine drei Meter hohe Straßenböschung und prallte gegen einen Baum.