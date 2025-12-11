Koralmbahn startet mit Festakten in Graz und Klagenfurt

Bis zu 250 km/h schnelle Hochleistungsstrecke läutet neue Bahnära im Süden Österreichs ein

Ein nach allgemeiner Übereinstimmung "Jahrhundertprojekt" des öffentlichen Verkehrs geht am Freitag mit Festakten in Graz und Klagenfurt und am Sonntag mit dem Regelfahrplan in Betrieb.

Die Koralmbahn wurde um 5,9 Mrd. Euro mit dem 33 Kilometer langen Tunnel durch die Koralm als Herzstück von 2008 bis 2024 errichtet und seither ausgiebig getestet. Die Hochleistungsstrecke verbindet Graz und Klagenfurt mit dem schnellsten Zug bei 250 km/h in 41 Minuten.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Zu den Festivitäten an den beiden Hauptbahnhöfen Klagenfurt und Graz haben sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vizekanzler Andreas Babler und Verkehrsminister Peter Hanke (beide SPÖ) sowie die Landeshauptleute beiderseits der Koralm, Peter Kaiser (SPÖ) und Mario Kunasek (FPÖ), angesagt. Sonderzüge verkehren an diesem Tag zwischen Graz und Klagenfurt.

Live auf Schiene mitzuerleben

Rund 5.500 sind als Ehrengäste dabei bzw. haben ein Ticket gebucht, um den Auftakt einer neuen Bahnära live auf Schiene mitzuerleben. Am Sonntag beginnt dann der Regelbetrieb, viele Züge sind bereits ausgebucht. Zusammen mit dem Semmeringbasistunnel wird die Strecke ab 2030 als Teil des Baltisch-Adriatischen Korridors schnelle Personenzüge und ein breiteres Frachtangebot stemmen.