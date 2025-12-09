Alles zu oe24VIP
Ralph Hasenhüttl
© Getty

6 Monate ohne Job

Ralph Hasenhüttl soll Bundesliga-Klub übernehmen

09.12.25, 10:58
Seit seinem Aus beim VfL Wolfsburg Anfang Mai ist Ralph Hasenhüttl ohne Trainerjob. Nach vielen Gerüchten könnte der Grazer aber vor einem neuen Engagement in der deutschen Bundesliga stehen.

Mit nur 44 Spielen und einem Punkteschnitt von 1,36 war die Zeit bei den Wölfen wenig von Erfolg geprägt, nach sieben Spielen ohne Sieg wurde der 58-Jährige damals entlassen.

Sportdirektor forciert Hasenhüttl

Ebenfalls entlassen wurde vor Kurzem Sandro Wagner beim FC Augsburg. Manuel Baum ist aktuell als Interimslösung im Einsatz und konnte sein erstes Spiel gleich sensationell gegen Bayer Leverkusen mit 2:0 gewinnen. Daher ist er natürlich auch ein heißer Kandidat.

Doch wie Sport1 berichtet, ist Ralph Hasenhüttl für Sportdirektor Benjamin Weber der Top-Kandidat auf den Job. Für den ehemaligen Spieler des GAK und der Austrias aus Wien und Salzburg wäre es das dritte Amt in der obersten Spielklasse Deutschlands, nach Ingolstadt, RB Leipzig und eben Wolfsburg.

