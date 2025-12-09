Alles zu oe24VIP
Mannomann: Salzburg mit Millionen-Angebot für Sportchef
4 Millionen Euro

Mannomann: Salzburg mit Millionen-Angebot für Sportchef

09.12.25, 10:35
Teilen

Die Bemühungen von Red Bull Salzburg für Rapids Markus Katzer waren schlussendlich vergebens, nun machen die Bullen bei ihrem Sportchef ernst. Ein Ablöse-Angebot von zwei Millionen Euro ist schon am Weg nach Deutschland.

Auch zur Ablöse von zwei Millionen Euro soll zudem noch ein Gehalt von rund einer Million Euro dazukommen. Die Salzburger greifen tief in die Tasche für den künftigen Geschäftsführer Sport, obwohl dieser wohl nicht einmal erste Wahl war.

Bis zu 4 Mio. Euro werden fällig

Zumindest berichtet das die "Neue Presse" und handeln soll es sich um Marcus Mann (41) von Hannover 96, aktuell Fünfter in der 2. Bundesliga. Das Angebot wurde bereits abgegeben.

Um den H96-Geschäftsführer aber zu bekommen, muss Stephan Reiter wohl noch etwas mehr bei den Finanzen lockern. Denn laut Hannover-Boss Martin Kind ist das Angebot nicht in dem "Rahmen, den wir uns vorstellen würden" - satte vier Millionen Euro, also nochmal eine Verdopplung, werden angestrebt.

Jürgen Klopp als Chefverhandler

Hilfe kommt immerhin von ganz oben, denn laut "Kurier" sind gar Jürgen Klopp (Global Head of Soccer Red Bull) und Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer Red Bull GmbH) die Chefverhandler in der Causa.

Jürgen Klopp
Immerhin soll sich Salzburg mit Mann bereits einig sein, vor kurzem sagte der Sport-Geschäftsführer dem VfL Wolfsburg ab. Der 41-Jährige war ab 2021 Sportsdirektor bei Hannover, seit März 2025 stieg er zum Geschäftsführer auf.

