althaus
64-Jähriger tot

Lehrer stirbt bei Crash gegen Baum - Ski-Kurs wird weitergeführt

10.12.25, 11:45 | Aktualisiert: 10.12.25, 12:46
Tragisch endete der Skikurs für Schüler des Edvard-Beneš-Gymnasiums in Břeclav am Nassfeld in Kärnten: Jaroslav M. kam ums Leben, als er von der Piste der Tröglabfahrt abkam und gegen einen Baum prallte.

Ktn. Wie oe24 berichtete, hatte der 64-jährige Tscheche vor den Augen seiner Schüler  aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Ski verloren und war gegen einen Baum geprallt. Laut dem News-Portal „5 Minuten“ stand das Unfallopfer noch in Kontakt mit den Rettungskräften, die Erste Hilfe leisteten, doch der Zustand des Lehrers verschlechterte sich rapide. Als ein Rettungshubschrauber vor Ort eintraf, versuchte die Besatzung ihn - leider vergeblich - wiederzubeleben. 

Tröglabfahrt

Todesdrama auf der Tröglabfahrt vom Skigebiet Nassfeld in Kärnten.

Nach den tragischen Ereignissen bestätigt und bedauert nun die Schulleitung den schlimmen Vorfall während des Skikurses des tschechischen Gymnasiums in Österreich: „Unser Kollege ist nach einem Sturz auf der Skipiste plötzlich ums Leben gekommen. Diese Nachricht ist für uns alle sehr schmerzlich“, sagte Direktor Jiří Uher gegenüber blesk.cz und fügte hinzu, dass der Skikurs nach sorgfältiger Abwägung der Situation fortgesetzt werde. 

„Alle organisatorischen und sicherheitstechnischen Vorkehrungen sind getroffen. Die Schüler werden ständig beaufsichtigt, und ihr Programm läuft mit eingeschränkten Ruhezeiten weiter. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in dieser schwierigen Situation“, sagte der Direktor zu den Eltern der Kinder. 

Laut sozialen Netzwerken war der verstorbene Lehrer auch ein leidenschaftlicher Holzschnitzer; die Werke des Künstlers verschönern die Straßen von Břeclav und er organisierte auch schon zahlreiche Ausstellungen.

