Nach Neustart: Brucknerhaus holt zahlreiche internationale Orchester

Neuer Intendant will Publikum mehr "Ereignisdichte" bieten.

Linz. Mit einer Reihe von Konzerten internationaler Orchester will der neue Brucknerhaus-Intendant Norbert Trawöger, der seit exakt 100 Tagen im Amt ist, in der Saison 2026/27 das Programm beleben. Bei der Präsentation des entsprechenden Aboprogramms am Mittwoch versprach er "eine Ereignisdichte, die sich das Brucknerhaus und vor allem unser Publikum schon lange wieder verdient haben".

Neben den Wiener Philharmonikern, den Bamberger Symphonikern, den großen Rundfunkorchestern von Köln und Frankfurt oder dem Bruckner Orchester Linz, kommen weitere große Orchester von Welt wie das Royal Concertgebouw Orchestra, das zu den "zehn besten Orchestern weltweit" gehörende Budapest Festival Orchestra, oder die Tschechische Philharmonie nach Linz. Unter den Dirigentinnen und Dirigenten werden u.a. Klaus Mäkelä, Semyon Bychkov, Ivan Fischer, Marie Jacquot und Anna Rakitina angekündigt.

Das Abonnement mit neun Konzerten ist ab sofort und bis 24. März 2026 nur im Abonnement buchbar. Ab dann gibt es den Einzelkartenverkauf.