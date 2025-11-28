Alles zu oe24VIP





Lepizig Gladbach
© AFP

VAR-Glück

0:0 - Leipzig lässt gegen Mönchengladbach wichtige Punkte liegen

28.11.25, 22:29
Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig haben am Freitag die zwölfte Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem 0:0 eröffnet.

Die Sachsen, bei denen Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald durchspielten und Xaver Schlager in der 66. Minute ausgetauscht wurde, sind damit fünf Punkte hinter den Bayern Zweiter. Die Münchner können ihren Vorsprung aber am Samstag gegen St. Pauli ausbauen. Gladbach schob sich zumindest vorübergehend an die elfte Stelle.

VAR-Glück für Leipzig

Ein Treffer der Borussia durch Franck Honorat kurz nach der Pause wurde nach VAR-Prüfung wegen Abseits aberkannt. Auch ein Elfmeter für die Gastgeber nach vermeintlichem Foul an Shuto Machino (75.) wurde ebenfalls nach Video-Entscheid zurückgenommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

