Uli Hoeneß
© Getty Images / oe24

Trainer-Hammer

Hoeneß kündigt Klopp-Beben an

24.11.25, 08:16
Teilen

Uli Hoeneß lässt mit einer Aussage über Jürgen Klopp aufhorchen.

Seit knapp einem Jahr ist Jürgen Klopp „Global Head of Soccer“ bei Red Bull und damit für sämtliche Bullen-Vereine von Salzburg über Leipzig bis Brasilien zuständig. Für Uli Honeß hat dieses Engagement aber ein Ablaufdatum.

„Ich konnte mir ihn überhaupt nie vorstellen als Funktionär, der da durch die Lande fährt, nach New York, und die verschiedenen Mannschaften betreut“, so der Bayern-Ehrenpräsident im OMR Podcast. „Und ich glaube nicht, dass es auf die Dauer ein gutes Modell wird. Ich glaube auch nicht, dass er das ewig macht, das kann ich mir nicht vorstellen.“

Jürgen Klopp
© Getty

Hoeneß glaubt, dass Klopp bald wieder Trainer wird. „Ich sehe ihn auf dem Platz und sonst nirgends“, so der 73-Jährige. Zuletzt hatte es Gerüchte um eine Rückkehr zum FC Liverpool gegeben. Arne Slot ist bei den Reds schwer angezählt, viele Fans träumen bereits von einem Klopp-Comeback.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

