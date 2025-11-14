Alles zu oe24VIP
Jürgen Klopp
© Getty

WM-Hammer

Knalleffekt: Neuer Job für Jürgen Klopp (58)

14.11.25, 08:20
Der ehemalige Liverpool-Trainer feiert ein Sensations-Comeback. 

Auf dieses Comeback haben viele Fußball-Fans gewartet. Jürgen Klopp kehrt für die Fußball-Weltmeisterschaft als TV-Experte zurück und wird die Spiele auf MagentaTV analysieren. Das verkündete Rodrigo Diehl, der deutsche Telekom-Vorstand, am Freitag.

Klopp fungierte bereits bei den Turnieren 2006, 2008 (für ZDF) und 2010 (für RTL) als TV-Experte und begeisterte damals schon das Publikum mit seiner speziellen Art. Auf seine Expertise dürfen sich die Fans nun auch bei der WM in Nordamerika freuen.

ZDF

Klopp war bei der WM 2006 als ZDF-Experte im Einsatz

© Getty

"Habe richtig Lust"

„Ich habe richtig Lust, diese WM nochmal aus der Experten-Perspektive zu erleben“, so Klopp. „Gleichzeitig weiß ich, dass dieses Marathon Turnier seine ganz eigenen Herausforderungen bieten wird. Wir wollen bei MagentaTV die Menschen mit der richtigen Mischung aus Fußball-Expertise und Unterhaltung begeistern und immer nah am Geschehen sein.“ 

Klopp ist seit Anfang 2025 als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig, zuletzt gab es aber immer wieder Spekulationen über ein Trainer-Comeback. Bisher hat der 58-Jährige aber ausgeschlossen, in naher Zukunft eine Mannschaft übernehmen zu wollen.

