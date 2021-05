20 Tore sind am Sonntag in den drei Spielen in der 2. deutschen Fußball-Liga gefallen.

Elf waren es allein beim 8:3-Sieg von Paderborn bei Erzgebirge Aue (Philipp Zulechner wurde eingewechselt), der Oberösterreicher Robert Zulj traf beim 5:1-Erfolg von Spitzenreiter VfL Bochum gegen Jahn Regensburg zum 13. Mal in dieser Saison. Die Westfalen haben damit jedenfalls schon die Aufstiegsrelegation sicher. Vergleichsweise bescheiden 2:1 gewann Heidenheim zu Hause gegen Sandhausen.