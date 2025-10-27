Sensations-Gerücht um Jürgen Klopp (58)

Es wäre der absolute Trainer-Hammer.

Erst vor wenigen Tagen ließ Jürgen Klopp in einem Interview aufhorchen. Angesprochen auf ein mögliches Comeback beim FC Liverpool sagte der 58-Jährige, dass er nur ausgeschlossen habe, jemals ein anderes Team in England zu betreuen, es sei daher „theoretisch möglich“.

Nach der aktuellen Niederlagen-Serie des englischen Meisters werden die Spekulationen über eine spektakuläre Rückkehr nun heiß. Nach den vielen Neuverpflichtungen im Sommer enttäuscht Liverpool derzeit auf voller Linie und kassierte am Samstag beim FC Brentford bereits die vierte Pleite in Folge.

Für Arne Slot könnte es langsam eng werden © Getty

Romantisches Comeback-Gerücht

Auch wenn die Klubbosse öffentlich zu Arne Slot stehen, schrillen die Alarmglocken. Englischen Medienberichten zufolge sei man gezwungen, den Trainer zu entlassen, sollte die Trendumkehr in den nächsten Wochen nicht gelingen.

Dabei kommt nun auch Jürgen Klopp ins Spiel. Laut Insidern könnten sich einige im Klub bereits eine Rückkehr des Erfolgstrainers vorstellen. Ob der Deutsche aber wirklich zu einem Comeback bereit ist, bleibt abzuwarten. Bisher hat der 58-Jährige stets betont, derzeit nicht als Trainer arbeiten zu wollen. Eine Klopp-Rückkehr zu den Reds ist daher wohl äußerst unwarhscheinlich.