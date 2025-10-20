Hammer-Interview: Klopp-Rückkehr zu Liverpool?

Vor rund zwei Jahren verkündete Jürgen Klopp seinen Abschied vom FC Liverpool, inklusive Staatstrauer bei den Reds. Zwar lief es unter Nachfolger Arne Slot mit dem umgehenden Meistertitel hervorragend, doch mitten in der aktuellen Krise lässt Klopp die Bombe platzen: Er möchte zu Liverpool zurück.

Liverpool ist aktuell in einer beinahe unbeschreiblichen Krise, zumindest im Vergleich zu den erfolgsverwöhnten letzten Jahren. Slots Elf musste am Wochenende ausgerechnet gegen den Rivalen Manchester United seine vierte Niederlage (1:2) am Stück hinnehmen - das gab es zuletzt 2014 unter Brendan Rodgers.

Jürgen Klopp ist dieses Kunststück nie gelungen, hier waren es 2021 drei Niederlagen en suite, allerdings mit einer ordentlichen Verletzungsmisere im Hintergrund. Stichwort Jordan Henderson als Stamm-Innenverteidiger.

Trainer-Rückkehr? "Wenn Liverpool, dann ja"

Und als wäre die Stimmung rund um den Verein nicht angespannt genug, gießt ausgerechnet Klopp selbst etwas Öl ins Feuer. In einem - noch vor dem Spiel gegen ManUnited aufgezeichneten - Interview beim Podcast "Diary of a CEO" von Montag meinte der 58-Jährige, er kann sich eine Trainer-Rückkehr zu Liverpool vorstellen!

Bei seinem Amtsaustritt meinte Klopp damals, er würde niemals ein anderes Team in der Premier League trainieren. In dasselbe Horn bläst er erneut und betont, wenn es also "Liverpool ist, dann ja" und es sei "theoretisch möglich".

Was braucht es dafür?

Was es braucht, um ihn zu den Reds zu locken? "Ich weiß es nicht genau", so die Antwort. Dennoch werden die Verantwortlichen beim LFC die Ohren spitzen.

Allerdings weist Jürgen Klopp erneut darauf hin, dass er das Trainerdasein absolut nicht vermisst: "Ich vermisse das Coaching nicht, wirklich nicht. Ich coache auch jetzt, aber anders, keine Spieler. Ich vermisse es nicht drei Stunden im Regen zu stehen. Ich vermisse es nicht dreimal die Woche eine Pressekonferenz zu halten, oder 10, 12 Verletzungen in einer Woche zu haben."

© Getty

"Ich vermisse mit Spielern zu plaudern"

Doch auch die positiven Seiten streicht er heraus: "Ich vermisse die Kabine nicht, aber in einem Restaurant sitzen und mit den Spielern zu plaudern, das war schön. Auch sie lachen zu hören. Ich habe Virgils [van Dijk, Anm.] Lachen noch immer im Ohr.

Aktuell ist er weiterhin als Berater für Red Bull tätig und meinte: "Ich liebe, was ich gerade tue."