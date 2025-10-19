Oliver Glasner verkündet Hammer-Entscheidung

Englands Nationalspieler Marc Guehi (25) wird Crystal Palace im Sommer 2026 verlassen. Das bestätigte Trainer Oliver Glasner.

„Marc hat uns bereits mitgeteilt, dass er keinen neuen Vertrag unterschreiben wird und daher nächstes Jahr gehen wird“, erklärte Glasner offen. „Wir wollten, dass er bleibt und boten ihm einen neuen Vertrag an. Aber er sagte: ‘Nein, ich will etwas anderes machen.‘ Und das ist dann auch normal.“ Der Vertrag des Innenverteidigers läuft nur noch bis Saisonende.

Damit steht fest: Guehi wird ablösefrei wechseln. Bereits im vergangenen Sommer war ein Transfer zum FC Liverpool im Gespräch, kam aber letztlich nicht zustande. Nun dürfte der Abwehrspieler im kommenden Jahr einer der begehrtesten Spieler auf dem internationalen Markt sein.

Liverpool, Real oder doch Bayern?

Neben Liverpool sollen laut Medienberichten auch Real Madrid und der FC Bayern München Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Guehi, der bislang 26 Länderspiele für England bestritten hat, gilt als einer der konstantesten Innenverteidiger der Premier League. Sein aktueller Marktwert wird von transfermarkt.at auf rund 50 Millionen Euro geschätzt.

Für Glasner und Crystal Palace bedeutet der bevorstehende Abgang ihres Abwehrchefs einen herben Verlust – sportlich wie auch wirtschaftlich, da kein Transfererlös erzielt werden kann.