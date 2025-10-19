Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Wirtz Slot
© Getty

Krise geht weiter

1:2 - Liverpool patzt gegen Manchester United

19.10.25, 19:29
Teilen

Liverpool kassiert gegen Manchester United die nächste Niederlage. Die Slot-Elf kann zwar kurz vor Schluss den Ausgleich erzielen, kassiert in der Schlussphase allerdings erneut ein Gegentor.

Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League am Sonntag die dritte Niederlage kassiert. Im Schlager an der Anfield Road gegen Manchester United hatten die "Reds" trotz spielerischer Überlegenheit mit 1:2 das Nachsehen. Die Gäste waren früh in Führung gegangen und jubelten dank eines Treffers von Harry Maguire in der 84. Minute auch am Ende. Kevin Danso spielte bei der 1:2-Heimniederlage von Tottenham gegen Aston Villa durch.

United erwischte die "Reds" in der 2. Minute kalt: Amad Diallo spielte einen Pass auf Bryan Mbeumo, der im Strafraum abzog und Alisson-Vertreter Giorgi Mamardashvili im Tor bezwang. Nachdem der Meister diesen Schock überwunden hatte, war Liverpool die spielbestimmende Mannschaft und drängte auf den Ausgleich. Jedoch fehlten probate Mittel, daneben kam auch Pech hinzu. Gleich mehrmals traf Cody Gakpo nur die Stange, so etwa in der 50. Minute.

Maguire schoss United zum Sieg

In der letzten halben Stunde war Manchester nur noch mit Verteidigungsarbeit beschäftigt. Trotz geballter Offensivpower, die von der Bank kam, tat sich Liverpool weiterhin schwer damit, Chancen herauszuspielen. In der 78. Minute stand Gakpo nach einem Chiesa-Stanglpass allerdings nicht im Abseits und staubte zum 1:1 ab. Mit dem ersten koordinierten Angriff in der zweiten Hälfte gelang aber Maguire per Kopf der zweite Treffer für United. Gegenüber vergab einmal mehr Gakpo (87.) eine hochprozentige Chance.

Die Mannschaft von Trainer Arne Slot liegt nach drei Niederlagen in acht Runden und dem vierten verlorenen Pflichtspiel in Folge nun auf dem dritten Platz, Manchester rückte auf Rang neun vor. Tottenham belegt den sechsten Platz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden