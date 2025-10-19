1:2 - Liverpool patzt gegen Manchester United

Liverpool kassiert gegen Manchester United die nächste Niederlage. Die Slot-Elf kann zwar kurz vor Schluss den Ausgleich erzielen, kassiert in der Schlussphase allerdings erneut ein Gegentor.

Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League am Sonntag die dritte Niederlage kassiert. Im Schlager an der Anfield Road gegen Manchester United hatten die "Reds" trotz spielerischer Überlegenheit mit 1:2 das Nachsehen. Die Gäste waren früh in Führung gegangen und jubelten dank eines Treffers von Harry Maguire in der 84. Minute auch am Ende. Kevin Danso spielte bei der 1:2-Heimniederlage von Tottenham gegen Aston Villa durch.

United erwischte die "Reds" in der 2. Minute kalt: Amad Diallo spielte einen Pass auf Bryan Mbeumo, der im Strafraum abzog und Alisson-Vertreter Giorgi Mamardashvili im Tor bezwang. Nachdem der Meister diesen Schock überwunden hatte, war Liverpool die spielbestimmende Mannschaft und drängte auf den Ausgleich. Jedoch fehlten probate Mittel, daneben kam auch Pech hinzu. Gleich mehrmals traf Cody Gakpo nur die Stange, so etwa in der 50. Minute.

Maguire schoss United zum Sieg

In der letzten halben Stunde war Manchester nur noch mit Verteidigungsarbeit beschäftigt. Trotz geballter Offensivpower, die von der Bank kam, tat sich Liverpool weiterhin schwer damit, Chancen herauszuspielen. In der 78. Minute stand Gakpo nach einem Chiesa-Stanglpass allerdings nicht im Abseits und staubte zum 1:1 ab. Mit dem ersten koordinierten Angriff in der zweiten Hälfte gelang aber Maguire per Kopf der zweite Treffer für United. Gegenüber vergab einmal mehr Gakpo (87.) eine hochprozentige Chance.

Die Mannschaft von Trainer Arne Slot liegt nach drei Niederlagen in acht Runden und dem vierten verlorenen Pflichtspiel in Folge nun auf dem dritten Platz, Manchester rückte auf Rang neun vor. Tottenham belegt den sechsten Platz.