"Schwer zu ertragen": Liverpool steckt in Mega-Krise

Titelverteidiger enttäuschte bei 2:3 in Premier League gegen Brentford in allen Belangen

Mit der Niederlage beim Brentford FC hat Arne Slot einen Tiefpunkt als Trainer von Liverpool erreicht. Enttäuschender sei noch keine Niederlage während seiner Amtszeit bei den Reds gewesen, konstatierte der 47-jährige Niederländer nach dem 2:3. Erstmals seit 2021 hat Liverpool in der englischen Premier League vier Partien in Folge verloren. "Es ist schwer zu ertragen, aber es ist die Realität und wir müssen weitermachen", betonte Kapitän Virgil van Dijk.

"Es ist nicht nur so, dass die Uhren zurückgestellt werden an diesem Wochenende. Für Liverpool war das ein weiterer massiver Schritt in die falsche Richtung", schrieb das "Liverpool Echo." Und der "Guardian" meinte, dass das 5:1 in der Champions League gegen Frankfurt wohl "nur eine Atempause" für Liverpool gewesen sei. Die Reds seien "von Brentford auch in puncto Spielstärke und Kampfgeist völlig übertrumpft" worden.

Der Titelverteidiger fiel in der Tabelle auf den sechsten Platz zurück. Das Team befinde sich weiterhin "in einer Flaute", weil die Neuzugänge Florian Wirtz und Hugo Ekitike kaum in Erscheinung getreten seien, hieß es beim "Independent". Die Leistung sei weit von dem entfernt, was sie gewohnt seien, betonte Trainer Slot: "Selbst wenn wir verloren haben, waren unsere Leistungen bisher besser als heute Abend."