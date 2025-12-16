Mann wollte 11-Jährige verschleppen

Der Alptraum aller Eltern: Ein bislang unbekannter Mann wollte ein Schulmädchen verschleppen.

Tirol. Ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann lauerte am Montagnachmittag gegen 15 Uhr bei der Bushaltestelle Hammerschmiedstraße in Kitzbühel einem 11 Jahre alten Mädchen auf und sprach sie an. Laut Polizei habe der Mann das Kind aufgefordert, mitzukommen.

Die 11-Jährige handelte richtig und entfernte sich sofort von dem Mann, setzte sich zu anderen Kindern an der Bushaltestelle und rief ihren Vater an, der sich zur Bushaltestelle begab. Doch der Unbekannte war bereits geflüchtet. Daraufhin erstattete der Familienvater Anzeige bei der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ, von dem Verdächtigen fehlt jede Spur.

Der Gesuchte trug eine Schildkappe und einen schwarz-weiß karierten Mantel. Zudem sprach er Deutsch mit ausländischem Akzent. Die Polizeiinspektion Kitzbühel bittet unter der Telefonnummer 059133 7200 um Hinweise.