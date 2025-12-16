Todesfall Pilnacek: Volksanwalt ortet Schlampereien bei Ermittlungen

Luisser kritisiert zu frühe Konzentration auf Suizid und Ignorieren von Zeugen und Beweisen.

Die Volksanwaltschaft ortet Ermittlungsfehler rund um den Tod des ehemaligen Sektionschefs Christian Pilnacek. So sei viel zu früh von einem Suizid ausgegangen worden, weswegen mögliche Zeugen und Beweise ignoriert worden seien, beklagte der von der FPÖ gestellte Volksanwalt Christoph Luisser am Dienstag in einer Pressekonferenz. Sein Zwischenbericht liegt im Innenministerium, er erwartet sich Aufklärung durch den von seiner Partei initiierten Untersuchungsausschuss.

Der Zwischenbericht der Volksanwaltschaft bestätigt zum Teil bereits bekannte Kritik rund um den Tod des einstigen Justiz-Sektionschefs. So sei etwa jener Baggerfahrer, der den Leichnam an einem Seitenarm der Donau gefunden hatte, gar nicht erst als möglicher Zeuge einvernommen worden. Auch äußere Verletzungen Pilnaceks seien nicht zum Anlass genommen worden, den Auffindungsort genauer zu untersuchen und nach organischen Spuren zu suchen.

Luisser kritisiert in seinem Zwischenbericht weiters, dass polizeiliche Ermittler und Ermittlerinnen wohl versucht hätten, eine Obduktion des Leichnams aktiv zu verhindern, indem man auf die anwesende Gemeindeärztin eingewirkt habe. Als gravierendstes Versäumnis bezeichnete der Volksanwalt außerdem die unterlassene Sicherstellung des Smartphones des Verstorbenen. Damit sei ein zentrales Beweisstück einfach aus der Hand gegeben und später vernichtet worden.

Erwartungen an Karner

Spekulationen, was die Todesursache Pilnaceks betrifft, will Luisser laut eigener Aussage aber nicht anstellen. Als für die Polizei zuständiger Volksanwalt konzentriere er sich lediglich auf mögliche Versäumnisse der ermittelnden Behörden, betonte er. Von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erwartet er sich nun "wie von jedem obersten Organ, dass er seiner Aufgabe nachkommt und seine Arbeit macht". Und vielleicht trage ja auch der U-Ausschuss zur weiteren Klärung bei, hofft er.