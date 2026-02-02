Brutal: Mann (66) stach auf gleichaltrige Ehepartnerin ein

Sowohl das Opfer als auch der Tatverdächtige mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser transportiert werden.

In Kottingbrunn im niederösterreichischen Bezirk Baden hat am Montagnachmittag ein Pensionist (66) offensichtlich auf seine gleichaltrige Ehepartnerin eingestochen. Danach soll der Mann versucht haben, sich selbst zu töten, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Zum Motiv lagen zunächst keine Angaben vor. Das Opfer und der Beschuldigte erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Frau und der Mann waren zuvor intensivmedizinisch behandelt worden. Ihr Abtransport erfolgte laut Baumschlager mit einem Notarzthubschrauber bzw. einem Notarztwagen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Leib/Leben, Tatort) hat die Ermittlungen übernommen.