Feuer Franckstraße Linz
© TEAM FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC

Ermittlungen laufen

Großeinsatz wegen Feuer-Inferno in Linz

02.02.26, 10:43
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, schossen die Flammen bereits aus dem Dach. Der Großeinsatz verursachte auch Probleme im Morgenverkehr.

Die Einsatzkräfte wurden in den frühen Montagmorgenstunden gegen 3 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in der Linzer Franckstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte ankamen, waren die Flammen im Dachbereich zu sehen. Die Feuerwehr versuchte gleich unter anderem mithilfe einer Teleskopmastbühne den Brand von mehreren Seiten zu löschen.

Glücklicherweise konnten sich die Bewohner zuvor noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bei dem Großbrand mussten Teile des Gebäudes, welches durch das Feuer zum Teil eingestürzt war, entfernt werden, um besser den Brand unter Kontrolle zu bringen. Eine durchbrannte Wasserleitung löschte den Brand zudem mit. 

Feuer Franckstraße Linz
© TEAM FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC

Feuer Franckstraße Linz
© TEAM FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC

Die Löscharbeiten dauerten noch bis in den Vormittag hinein. Im betroffenen Bereich der Franckstraße mussten Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Es kam zu Staus rund um den Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache sind derzeit noch im Gange.

