Diamantene Hochzeit bei den Wieningers

Ein außergewöhnliches Jubiläum feierten dieser Tage Barbara und Friedrich Wieninger: Vor 60 Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort und legten damit nicht nur den Grundstein für eine gemeinsame Zukunft als Ehepaar, sondern auch für ein Lebenswerk, das den Wiener Weinbau mitgeprägt hat.

Barbara Wieninger (geborene Steinbatz) übernahm in jungen Jahren den Heurigenbetrieb ihres Vaters Edmund Steinbatz - nach ihm ist der Steinbatzweg benannt - in der Stammersdorfer Straße. Gemeinsam mit ihrem Mann Friedrich Wieninger füllte sie bereits in den 1960er Jahren Qualitätsweine in Flaschen ab: ein Pionierschritt zur heutigen Spitzenstellung des Wiener Weins.

Heute führt Sohn Fritz Wieninger das international ausgezeichnete Weingut weiter, in einer Region, deren Bedeutung kaum zu überschätzen ist: 39 Prozent der Wiener Rebflächen liegen in Floridsdorf!

Bezirksvorsteher gratuliert persönlich

Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) ließ es sich nicht nehmen, den Jubilaren persönlich zu gratulieren und eine Ehrengabe des Bezirks zu überreichen: "Die Familie Wieninger steht wie kaum eine andere für die Heurigen- und Weinkultur in Floridsdorf. Mit viel Herzblut, Innovationsgeist und einem tiefen Bekenntnis zur Qualität haben Barbara und Friedrich Wieninger Generationen von Weinliebhabern begeistert. Ich gratuliere herzlich zu 60 gemeinsamen Jahren. Mein besonderer Dank gilt dem Ehepaar Wieninger für seine langjährigen Verdienste um den Weinbau und das gesellschaftliche Leben im Bezirk.“