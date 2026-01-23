Alles zu oe24VIP
© RTL / Raab Entertainment / Willi Weber / Hintergrund KI-generiert

Überraschend

TV-Beben: Letzte Rettung für Raabs miese Quoten: Er sagt ja zum Dschungelcamp!

23.01.26, 12:09
Teilen

Entertainer Stefan Raab und der Dschungel? Diese Kombi überrascht!

Das kommt sehr überraschend und dürfte seinen schlechten Einschaltquoten geschuldet sein: Stefan Raab hat bei “ IBES ” ab Dienstag, 27. Januar ein kräftiges Wörtchen mitzureden!

© RTL

Das sagt RTL

In einer Aussendung von RTL heißt es: "Seine Sprüche sind scharf wie australische Pfefferschoten, sein Auge für witzige TV-Ausschnitte ist so unerbittlich wie die Sonne über dem Outback – was liegt da näher, als dass Deutschlands kreativster Entertainer mit einer 30-minütigen Spezial-Ausgabe seiner “Stefan Raab Show“ in den legendären Dschungel-Kosmos eintaucht. Stefan Raab zieht in sechs Live-Ausgaben von "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach“ um 23.30 Uhr sein satirisches Resümee und rundet so einen perfekten Dschungelabend ab."

Termine

Ausstrahlungstermine “Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach“, LIVE bei RTL und auf RTL+: Dienstag, 27.1., Mittwoch, 28.1., Donnerstag, 29.1., Dienstag, 3.2., Mittwoch, 4.2. und Donnerstag, 5.2., jeweils 23:30 Uhr

