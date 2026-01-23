Dschungelcamps Dr. Bob verrät: "ER könnte das gewinnen, wenn..."

Kultarzt Dr. gibt seine Einschätzung für den Gewinner ab.

Endlich geht es los! Am Abend des 23.1. heißt es wieder " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! " und die Promis müssen sich den härtesten Prüfungen stellen. Doch, wer kann das rennen machen? Dr. Bob hat eine Einschätzung getroffen!

Bob schätzt ein

Das sagt Dr. Bob zu den Kandidat:innen: "Diese Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' hat das Potenzial, eine der interessantesten überhaupt zu werden. Es gibt viele starke Persönlichkeiten, aber auch viel Unsicherheit und Emotionen. Entscheidend wird sein, wer authentisch bleibt und nicht versucht, eine Rolle zu spielen, das Publikum merkt so etwas sofort."

ER, wenn...

Doch nur einer hat aus seiner Sicht beim Start das absolute Gewinner-Potenzial: "Im Moment ist Umut der Einzige, bei dem ich wirklich sagen kann: 'Oh mein Gott, der könnte das gewinnen, solange er es nicht übertreibt.' Auch Eva hat sehr gute Chancen und Hubert bringt viel Unterhaltungswert mit."

Das sagt er über Gil

Was sagt Bob zu Skandal-Kandidat Gil Ofarim? "Gil zeigt nicht, dass er nervös ist. Er will auch nicht, dass andere bemerken, dass er aufgeregt ist, aber in Wirklichkeit ist er sehr nervös. Aufgrund seiner Vergangenheit hat er das Gefühl, dass er im Camp vieles erklären muss. Es wird interessant zu sehen sein, ob das Publikum seine Beweggründe im Leben versteht und ihn zu Beginn mit Prüfungen 'bestraft'. Vielleicht gelingt es ihm dann, so rüberzukommen, wie er wirklich ist, was nicht einfach ist."

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" - täglich ab dem 23.1. um 20:15 auf RTL