Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Dschungelcamp
© RTL

Start

Dschungelcamps Dr. Bob verrät: "ER könnte das gewinnen, wenn..."

23.01.26, 09:20
Teilen

Kultarzt Dr. gibt seine Einschätzung für den Gewinner ab.

Endlich geht es los! Am Abend des 23.1. heißt es wieder " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! " und die Promis müssen sich den härtesten Prüfungen stellen. Doch, wer kann das rennen machen? Dr. Bob hat eine Einschätzung getroffen!

Dschungelcamp
© RTL / Stefan Menne

Mehr zum Thema

Dschungelcamp 2026

Dschungelcamp 2026

© RTL

Bob schätzt ein

Das sagt Dr. Bob zu den Kandidat:innen: "Diese Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' hat das Potenzial, eine der interessantesten überhaupt zu werden. Es gibt viele starke Persönlichkeiten, aber auch viel Unsicherheit und Emotionen. Entscheidend wird sein, wer authentisch bleibt und nicht versucht, eine Rolle zu spielen, das Publikum merkt so etwas sofort."

ER, wenn...

Doch nur einer hat aus seiner Sicht beim Start das absolute Gewinner-Potenzial: "Im Moment ist Umut der Einzige, bei dem ich wirklich sagen kann: 'Oh mein Gott, der könnte das gewinnen, solange er es nicht übertreibt.' Auch Eva hat sehr gute Chancen und Hubert bringt viel Unterhaltungswert mit." 

Gil Ofarim Dschungelcamp
© RTL

Das sagt er über Gil

Was sagt Bob zu Skandal-Kandidat Gil Ofarim? "Gil zeigt nicht, dass er nervös ist. Er will auch nicht, dass andere bemerken, dass er aufgeregt ist, aber in Wirklichkeit ist er sehr nervös. Aufgrund seiner Vergangenheit hat er das Gefühl, dass er im Camp vieles erklären muss. Es wird interessant zu sehen sein, ob das Publikum seine Beweggründe im Leben versteht und ihn zu Beginn mit Prüfungen 'bestraft'. Vielleicht gelingt es ihm dann, so rüberzukommen, wie er wirklich ist, was nicht einfach ist." 

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" - täglich ab dem 23.1. um 20:15 auf RTL

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden