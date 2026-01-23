Aufreger, Tränen und nackte Haut: Heute startet das RTL-Dschungelcamp

Heute Abend ist es einmal mehr soweit und die 19. Ausgabe des Dschnungelcamps wird erneut für Streit, Tränen und viel nackte Haut sorgen.

Selten zuvor gab es bereits im Vorfeld so viel Aufregung um eine Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" wie dieses Jahr. Die Mischung der Kandidaten könnte also nicht explosiver sein.

Allen voran Gil Ofarim, der schon vor seinem Einzug ins Camp im Kreufeuer der Kritik stand. 2021 erhob der Sänger Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter. Der Mann habe ihn aufgefordert, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Später gestand Ofarim aber vor Gericht, dass er die Vorwürfe erfunden habe, und entschuldigte sich. Für seine Camp-Kollegen ein absoluites No-Go. Hier ist also Streit vorprogrammiert.

Bis die Fetzen fliegen

Pikant auch das Aufeinandertreffen von Eva Benetatou und Samira Yavuz. Schließlich hatte Eva eine Affäre mit Samiras Ehemann Serkan. Im Camp könnte das ein großes Thema zwischen den Ladys werden und für großen Streit sorgen. Nach dem Dschungelcamp folgt bei Samira und Serkan jedenfalls die Scheidung.

Realtiy-Star Umut Tekin wiederum könnte für heiße Szenen im Camp sorgen. Er gilt als Womanizer und Eva Benetatou bekundete bereits vor der Show Interesse an ihm. Ebenfalls mit dabei ist Simone Ballack (49), die frühere Ehefrau von Fußball-Ikone Michael Ballack. Die Unternehmerin gilt als Kandidatin, von der man persönliche Einblicke erwarten darf.

Reality-Stars und Sternchen

Mit dabei sind auch TV-Bauer Patrick Romer (30), Reality-Urgestein Hubert Fella (57), Stephen Dürr (51), der einem breiten Publikum durch „GZSZ“ bekannt ist, Hardy Krüger (57) sowie Nicole Belstler-Boettcher (62), vielen noch in ihrer Rolle als Sandra Maiwald aus der „Lindenstraße“ in Erinnerung und Mirja du Mont (49), tauscht das Fernsehstudio gegen eine Hängematte unter dem Sternenhimmel ein.

Komplettiert wird das Feld von Ariel (22), einem schjweizer Reality-Sternchen, die mit Sicherheit für heiße Szenen sorgen wird.