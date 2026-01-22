Kissen, Diamanten und Lipgloss: Diesen Luxus gönnen sich die Dschungelcamper

Ab Freitag beginnt für die zwölf Dschungelcamp-Kandidaten wieder der Ausnahmezustand. Neben Prüfungen, Schlafmangel und Lagerfeuer darf jede Person nur zwei Luxusgegenstände mitnehmen.

Ab Freitag startet "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" erneut auf RTL. Die Regeln sind klar: Nur zwei persönliche Luxusgegenstände sind erlaubt. Welche Dinge die Kandidaten gewählt haben, reicht von emotionalen Erinnerungen bis zu praktischen Alltagshelfern.

Emotionale Erinnerungen im Camp

Simone Ballack nimmt einen besonders persönlichen Gegenstand mit. Sie hatte bereits verraten, dass sie die Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio als Diamant in einer Goldkette bei sich tragen wird. Zusätzlich packt sie Babypuder ein, um feuchte Stellen im Dschungel trocken zu halten.

Auch mehrere Kandidaten setzen auf persönliche Erinnerungen. Samira Yavuz bringt ein Kissen mit einem Foto von sich und ihren Kindern sowie Lippenpflege mit. Eva Benetatou entscheidet sich ebenfalls für ein Kissen, das sie an ihren Sohn erinnert, und ergänzt es mit einem selbst kreierten Parfum. Patrick Romer nimmt ein Kissen und eine Kette mit Kreuz mit.

Schlaf statt Schminke

Ein klarer Trend zeichnet sich ab: Acht Stars setzen auf Schlafkomfort. Kissen, Ohrstöpsel und Schlafmasken gehören zu den beliebtesten Gegenständen. Gil Ofarim, Hubert Fella, Nicole Belstler-Boettcher, Hardy Krüger jr. und Stephen Dürr wählen Kombinationen aus Kissen, Ohrstöpseln oder Schlafmasken, um im nächtlichen Dschungel zur Ruhe zu kommen.

Hardy Krüger jr. erklärt, dass er neben Ruhe auch Dunkelheit brauche. Hubert Fella bringt ein Kissen mit Hochzeitsfoto und einem Bild seines verstorbenen Hundes mit. Stephen Dürr ergänzt seine Ohrstöpsel mit Mundwasser, das laut der deutschen "Bild"-Zeitung nach Diskussionen von der Produktion genehmigt wurde.

Beauty, Pflege und Diskussionen

Neben Schlafutensilien spielen auch Pflegeprodukte eine Rolle. Ariel entscheidet sich für Lipgloss und ein Kissen mit Bildern ihres Vaters und ihrer Tochter. Mirja du Mont bringt Foundation mit, um sich wohler zu fühlen. Nicole Belstler-Boettcher setzt auf Concealer.

Umut Tekin wählt Selbstbräuner und einen Bartkamm. Er betont, bewusst nichts Emotionales mitzunehmen. Schauspielerin Mirja du Mont und mehrere Reality-Stars kombinieren Komfort mit kleinen Beauty-Helfern – ein Trend, der 2026 klar erkennbar ist.