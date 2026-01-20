Emotionale Geste: Star nimmt Asche ihres toten Sohnes mit ins Dschungelcamp

Simone Ballack nimmt ein sehr persönliches Andenken mit ins Dschungelcamp: Ein Schmuckstück, das die Asche ihres verstorbenen Sohnes enthält.

Am 23. Januar zieht Simone Ballack ins Dschungelcamp. An ihrer Brust hängt ein Schmuckstück, das für sie einen besonderen Wert hat. „Das ist die Asche von meinem verstorbenen Sohn Emilio“, sagt Simone der deutschen BILD.

Nach Emilios Tod 2021 ließ Ballack den Schmuck anfertigen. „Es gibt Firmen, die anbieten, dass man einen Teil der Asche nimmt und sich daraus einen Stein pressen lässt. Das habe ich gemacht.“ Eine befreundete Goldschmiedin aus London fertigte daraus einen Anhänger. „Die Anhänger symbolisieren zwei Engelsflügel, die um den Stein kommen“, so Simone Ballack. „Ich glaube an Engel, das passt alles gut.“ Die Kette ist ihr Luxusgegenstand im Camp.

© Instagram

Absprachen mit der Produktion

Simone traf zuvor Vereinbarungen über den Umgang mit der Kette. „Ich wollte die Kette nur mitnehmen, wenn diese im Camp in Sicherheit ist, wenn ich sie zum Beispiel für eine Prüfung ablegen muss“, sagt sie. „Die Produktion wird sich darum kümmern. Es gibt ein Beutelchen, in dem die Kette aufbewahrt und von einem Mitarbeiter bewacht wird.“ Auch für den Fall eines Regelverstoßes sei geregelt, was mit dem Gegenstand passiert. „Ich wollte genau wissen, was damit passiert, wenn die Luxusgegenstände eingesammelt werden. Jetzt weiß ich das und bin damit fein.“

Oktoberfest 2015: Wer hat das schönste Dirndl-Dekolleté?

© Getty Images

Erinnerung an Emilio

Im Sommer 2021 verlor Simone ihren Sohn Emilio bei einem Quad-Unfall. Er wurde nur 18 Jahre alt. Damals sagte sie, dieser Tag habe ihr „den Boden unter den Füßen weggezogen“. Heute lebt sie ihr Leben ohne ihren Sohn, aber mit seiner Präsenz in Form der Kette.

© Getty Images

Offener Umgang mit dem Verlust

Über ihren Sohn schweigt Simone nicht. „Ich bin von Anfang an offen damit umgegangen“, sagt sie. „Viele wissen nicht, wie sie auf dich zukommen sollen. Deswegen habe ich immer versucht, das unkompliziert zu halten, jeder darf bei mir über Emilio sprechen.“ Freunde bringen Fotos und erinnern sie an gemeinsame Momente. „Ich finde das schön. Man muss ja nicht aufhören, über jemanden zu sprechen, nur weil er nicht mehr hier ist.“

Blick aufs Camp

„Am liebsten würde ich natürlich als Dschungelkönigin rauskommen“, sagt Simone Ballack zu BILD. „Aber als Person hoffe ich, dass ich so rauskomme, wie ich reingegangen bin. Und dass die Leute sehen, dass ich authentisch bin. Dass sie mich als eigenständige Person wahrnehmen.“