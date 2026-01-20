Soap-Star Stephen Dürr: Herzstillstand mit 3,4 Promille

Vor dem Beginn vom Dschungelcamp packt der Schauspieler über eine heftige Zeit aus.

Dschungelcampzeit bedeutet auch Zeit der Beichten. Teil des Formats sind nicht nur die Ekel-Prüfungen, sondern auch, dass die Promis die pikantesten Details aus ihrem Leben verraten.

Das beginnt freilich schon vor dem Einzug ins Camp - Werbung für sich selber zu machen ist ganz essentiell, damit es nachher genug Stimmen von den Zusehenden gibt! Soap-Saubermann Stephen Dürr hat nun mit einer Schock-Geschichte für Aufsehen gesorgt. Er erzählt von einer Nacht, die sein Leben für immer verändern sollte. Mitte 20 befand sich Dürr in einer schwierigen persönlichen Phase.

Herz-Kreislaufstillstand

Viele Themen in seinem Leben überwältigten ihn. Und so griff er bei einer Party zur Flasche. Alleine soll er rund zwei Flaschen Ouzo getrunken haben - ein Destillat, das um die 35 Prozent Alkoholgehalt hat. Dürr brach zusammen und erzählt, sein Glück sei gewesen, dass sie am Set einer Arztserie gefeiert haben. Dort war echtes Equipment vorhanden: "Es kamen zwei Notärzte und ich wurde mit Defibrillatoren wiederbelebt, weil ich einen Herzstillstand und Atemstillstand hatte."

Magen ausgepumpt

Im Krankenhaus wurde ihm der Magen ausgepumpt, er hatte 3,4 Promille im Blut. Dürr weiter: "Dieser Absturz war eine Zäsur in meinem Leben, der Weg dahin war eine Katastrophe und danach habe ich mich resettet." Er wusste, dass er so nicht weitermachen konnte, hat an sich gearbeitet und sogar ein Buch zum Thema verfasst.