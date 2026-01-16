Dschungelcamp ohne geheime Ehefrau: ER begleitet Gil Ofarim

Am 23. Jänner betritt Gil Ofarim (43) das RTL-Dschungelcamp – ohne seine zweite Ehefrau Patricia an der Seite. Sie hält sich bewusst aus der Öffentlichkeit raus.

Am 23. Jänner stellt sich Gil Ofarim (43) im RTL-Dschungelcamp jener medialen Bewährungsprobe, die für seine angeschlagene Karriere kaum bedeutsamer sein könnte. Nach dem Davidstern-Skandal wagt der Sänger den Schritt zurück ins Rampenlicht – beobachtet von einem Millionenpublikum und begleitet von massiver Skepsis.

Eine Frage stand dabei lange im Raum: Ist Ofarim in Australien völlig auf sich allein gestellt oder reist er mit Unterstützung an? Wie bekannt wurde, tritt der Musiker nicht allein den Weg in den TV-Dschungel an. Aus Israel begleitet ihn sein Cousin Tzviki Cohen, was inzwischen auch von RTL bestätigt wurde. Cohen ist damit Ofarims einziger persönlicher Vertrauter vor Ort.





Viel Kritik für Ofarim

Unter den übrigen Camp-Teilnehmern ist die Stimmung gegenüber dem Sänger jedoch bereits vor dem Start angespannt. Kritik an seiner Teilnahme wird laut, der Unmut über den prominenten Mitstreiter ist spürbar. Der Vertrauensverlust sitzt tief – nicht nur beim Publikum, sondern auch innerhalb des Camps.

Nicht mit nach Australien reist hingegen Ofarims zweite Ehefrau. Patricia, die sich bewusst aus der Öffentlichkeit heraushält, bleibt im Hintergrund. Die beiden sind seit August 2025 verheiratet, ihre Ehe wurde (fast komplett) fernab medialer Aufmerksamkeit geschlossen. Öffentliche Auftritte oder Stellungnahmen meidet Patricia konsequent – auch der Dschungel bleibt für sie tabu.

Seit dem Skandal um einen angeblichen antisemitischen Vorfall in einem Leipziger Hotel liegt Ofarims Karriere weitgehend brach. Vor Gericht räumte er schließlich ein, die Vorwürfe frei erfunden zu haben. Die juristische Aufarbeitung endete im November 2023 mit einer Geldauflage sowie der Zahlung von Schmerzensgeld.

Drama vorprogrammiert

Das Dschungelcamp wird für den Sänger nun zu einer Abrechnung auf offener Bühne. Die zentrale Frage lautet: Wie geht er mit seiner Vergangenheit um? Übernimmt er Verantwortung, zeigt er Reue – oder versucht er, die Ereignisse relativierend hinter sich zu lassen?