RTL-Überraschung: Dschungelcamp komplett revolutioniert!

Kurz vor dem Start der 19. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kündigt RTL weitreichende Änderungen an. Ab 23. Januar ziehen wieder Prominente in den australischen Dschungel – diesmal mit so vielen Neuerungen wie selten zuvor.

RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner spricht von einem spürbaren Update der Erfolgsshow. Gegenüber „TV Digital“ erklärt er, dass rund 90 Prozent der Dschungelprüfungen neu konzipiert wurden. Zwar bleiben einzelne Klassiker wie der „Creek der Sterne“ erhalten, insgesamt setze man aber klar auf Innovation. Besonders spannend: Bereits in der ersten Sendung soll es eine größere Überraschung geben. Details dazu hält RTL bewusst geheim.

So laufen Castings ab

Auch hinter den Kulissen wird langfristig geplant. Küttner gibt Einblick in den sonst kaum bekannten Casting-Prozess: Bereits wenige Wochen nach dem Staffelfinale beginnen die Vorbereitungen für das nächste Jahr. Ab März werde regelmäßig beraten und aussortiert, bis der endgültige Cast spätestens im Herbst feststehe. Persönliche Treffen mit den Prominenten seien dabei nicht zwingend notwendig, betont Küttner.

RTL hat Wunschkandidaten

Für besonderes Aufsehen sorgt in dieser Staffel Gil Ofarim. Der Musiker galt bei RTL schon lange als Wunschkandidat. „Wir haben ihn bereits vor zehn Jahren erstmals angefragt“, sagt Küttner. Für ihn bringe Ofarim eine außergewöhnliche Biografie mit: ehemaliger Kinderstar, internationale Musikkarriere, „Let’s Dance“-Gewinner. Ob er tatsächlich der größte Coup der Staffel ist, will der RTL-Manager jedoch erst nach dem Finale beurteilen.