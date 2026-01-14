Sarah Engels will für den ESC singen

Der deutsche Vorentscheid zum 70. Eurovision Song Contest, der heuer nach JJ's Sieg 2025 vom ORF in Wien veranstaltet wird, verspricht Hochspannung.
Nach Platz 15 für Abor & Tynna mit dem Song „Baller“ beim ESC 2025 steht Deutschland vor einem Umbruch. Stefan Raab ist als ESC-Macher nicht mehr involviert, zudem hat der Norddeutsche Rundfunk die Verantwortung nach 29 Jahren an den Südwestrundfunk (SWR) abgegeben.
Beim großen Vorentscheid „Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2026“ treten am 28. Februar in Berlin neun Acts gegeneinander an. In der dreistündigen ARD-Live-Show geht es um das begehrte Ticket nach Wien, wo am 16. Mai das ESC-Finale stattfindet. Das Teilnehmerfeld ist bewusst breit aufgestellt: Von Newcomern bis zu bekannten Namen, von Popschlager über ausgefallene Performances bis hin zu Rock.
Cathy Hummels und Sarah Engels
Besonders viel Aufmerksamkeit gilt Sarah Engels (33). Die Sängerin, die 2011 bei „Deutschland sucht den Superstar“ Zweite wurde, deutete zuletzt in einer Instagram-Story an, dass ihr die „größte Chance“ ihrer Karriere bevorstehe. Gemeint ist nach BILD-Informationen der ESC-Vorentscheid. Für Engels wäre eine Teilnahme ein weiterer Karriereschritt: In den vergangenen Jahren etablierte sie sich als Schlagersängerin, war regelmäßig in ARD-Shows zu sehen und stand zuletzt in der Hauptrolle des Musicals „Moulin Rouge!“ in Köln auf der Bühne.
Die Auswahl der Acts erfolgte über ein internes, mehrstufiges Verfahren. Laut SWR wurden dabei auch Songwriting-Camps abgehalten, in denen internationale Autoren und Produzenten ESC-taugliche Titel entwickelten. Eine Fachjury, ein internationales Expertengremium sowie Publikumsjurys entschieden gemeinsam über die Finalisten.
Das letzte Wort hat jedoch das Publikum: Wer Deutschland beim ESC 2026 vertreten darf, wird ausschließlich durch das Voting der Zuschauer bestimmt. Moderiert wird der Vorentscheid erneut von Barbara Schöneberger (51).