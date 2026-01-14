Alles zu oe24VIP
Sarah Engels
© Getty

Für Deutschland

Sarah Engels will für den ESC singen

14.01.26, 17:18
Teilen

Der deutsche Vorentscheid zum 70. Eurovision Song Contest, der heuer nach JJ's Sieg 2025 vom ORF in Wien veranstaltet wird, verspricht Hochspannung.

Nach Platz 15 für Abor & Tynna mit dem Song „Baller“ beim ESC 2025 steht Deutschland vor einem Umbruch. Stefan Raab ist als ESC-Macher nicht mehr involviert, zudem hat der Norddeutsche Rundfunk die Verantwortung nach 29 Jahren an den Südwestrundfunk (SWR) abgegeben.

Sarah Engels will für den ESC singen
© oe24

Beim großen Vorentscheid „Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2026“ treten am 28. Februar in Berlin neun Acts gegeneinander an. In der dreistündigen ARD-Live-Show geht es um das begehrte Ticket nach Wien, wo am 16. Mai das ESC-Finale stattfindet. Das Teilnehmerfeld ist bewusst breit aufgestellt: Von Newcomern bis zu bekannten Namen, von Popschlager über ausgefallene Performances bis hin zu Rock.

Cathy Hummels & Sarah Engels

Cathy Hummels und Sarah Engels

© Getty

Besonders viel Aufmerksamkeit gilt Sarah Engels (33). Die Sängerin, die 2011 bei „Deutschland sucht den Superstar“ Zweite wurde, deutete zuletzt in einer Instagram-Story an, dass ihr die „größte Chance“ ihrer Karriere bevorstehe. Gemeint ist nach BILD-Informationen der ESC-Vorentscheid. Für Engels wäre eine Teilnahme ein weiterer Karriereschritt: In den vergangenen Jahren etablierte sie sich als Schlagersängerin, war regelmäßig in ARD-Shows zu sehen und stand zuletzt in der Hauptrolle des Musicals „Moulin Rouge!“ in Köln auf der Bühne.

DSDS - Sarah Engels
© Getty Images

Die Auswahl der Acts erfolgte über ein internes, mehrstufiges Verfahren. Laut SWR wurden dabei auch Songwriting-Camps abgehalten, in denen internationale Autoren und Produzenten ESC-taugliche Titel entwickelten. Eine Fachjury, ein internationales Expertengremium sowie Publikumsjurys entschieden gemeinsam über die Finalisten.

Das letzte Wort hat jedoch das Publikum: Wer Deutschland beim ESC 2026 vertreten darf, wird ausschließlich durch das Voting der Zuschauer bestimmt. Moderiert wird der Vorentscheid erneut von Barbara Schöneberger (51).

