Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham
Star-Familie

Jason Statham in Tirol! Fans hoffen auf Auftritt beim Hahnenkamm-Rennen

14.01.26, 16:38
Jetzt ist auch der Partner des Models auf der Piste unterwegs. Das Traumpaar postete viele private Schnappschüsse aus dem Österreich-Urlaub. 

Winterlich ist an diesen Bildern höchstens die Landschaft. Rosie Huntington-Whiteley sorgte vor Kurzem auf Instagram für ordentliches Aufsehen – und ließ die Temperaturen gefühlt deutlich steigen. Vor schneebedeckter Alpenkulisse präsentierte sich das Model im weißen Bikini, darüber lässig kombiniert eine Felljacke und eine flauschige Fellmütze. Ein Auftritt, der mehr Glamour als Frost versprühte.

Der Schauplatz der Instagram-Serie ist klar erkennbar: Tirol. In einem der Postings lehnt Huntington-Whiteley an einer Pistenraupe mit österreichischem Kennzeichen – „RE“ steht dabei für Reutte im Tiroler Außerfern. Bereits vor einigen Tagen teilte das Model erste Eindrücke aus den Alpen, nun wird deutlich: Der Aufenthalt ist mehr als ein kurzer Abstecher. 

 


 

Hollywood  in den Alpen

Inzwischen scheint auch Jason Statham in Tirol angekommen zu sein. Gemeinsam mit den beiden Kindern erkundet die Familie das winterliche Bergpanorama. Auf den aktuellen Aufnahmen ist zu sehen, wie sie zusammen die Pisten genießen und die Zeit fernab des roten Teppichs verbringen. Als Standort gibt Huntington Ehrwald an.

 


 

Rosie Huntington-Whiteley gibt ihren Followern dabei zahlreiche Einblicke in den Familienurlaub und teilt regelmäßig neue Impressionen aus dem Schnee. Tirol präsentiert sich dabei nicht nur als Wintersportregion, sondern einmal mehr auch als Bühne für internationalen Glamour. Die Fans hoffen, dass die beiden Stars nach Kitzbühel weiterziehen und auch beim diesjährigen Hahenkammrennen dabei sind.

