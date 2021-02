Umsatzersetze für Zulieferer

"Die Auszahlungen haben die Grenze von über zwei Milliarden Euro überschritten. Über 80 Prozent der Anträge wurde bewilligt, doch die Umsetzung ist aus organisatorischen Gründen nicht so schnell umsetzbar Doch das Papier ist ausformuliert und soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden", so der Finanzminister.