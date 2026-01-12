Rosie Huntington-Whiteley posiert in Tirol - kommt sie zum Hahnenkammrennnen?

Die Lebensgefährtin von Hollywood-Star Jason Statham scheint gerade beruflich in Tirol zu sein. Gut möglich, dass sie auch einen Abstecher zum Hahnenkammrennen nächste Woche macht.

Mit den Worten „Baby, it’s cold outside“ ließ Rosie Huntington-Whiteley den Winter kurzerhand alt aussehen. Denn kalt war höchstens der Schnee – die Bilder, die das Model jüngst auf Instagram postete, hatten eindeutig Tauwetter-Potenzial.

Die Lebensgefährtin von Action-Star Jason Statham posiert vor alpiner Kulisse im weißen Bikini, darüber lässig eine Felljacke, gekrönt von einer ebenso flauschigen Fellmütze. Ein Look irgendwo zwischen Bond-Girl, Schneekönigin und Après-Ski-Fantasie. Die Kulisse? Tirol. In einem weiteren Posting lehnt Rosie nämlich an einer Pistenraupe mit österreichischem Kennzeichen (RE), das für Reutte im Tiroler Außerfern steht.

Ob die rund 7.163 Einwohner der Gemeinde den prominenten Besuch bemerkt haben? Möglich. Unübersehbar war er jedenfalls. Während anderswo der Wintermantel bis unters Kinn gezogen wird, trotzt Rosie der alpinen Kälte mit beneidenswertem Gleichmut – und minimalem Stoffeinsatz.

Rosie lehnt an einer Pistenraupe mit Tiroler Kennzeichen © Instagram

Nächster Stopp Kitzbühel?

Besonders pikant: Ihr Tirol-Abstecher fällt haarscharf vor das Hahnenkammrennen. Da darf natürlich gemunkelt werden, ob es die gebürtige Britin nicht noch weiter nach Kitzbühel zieht – vielleicht sogar in Begleitung ihres nicht minder berühmten Partners. Jason Statham kennt die legendäre Streif schließlich bereits: 2016 zeigte er sich dort gut gelaunt und bestens integriert ins internationale Society-Treiben.