Neues VIP-Highlight beim Hahnenkammrennen: Sports Illustrated präsentiert "The Chalet"

Während des legendären Hahnenkamm-Wochenendes erleben 200 ausgewählte Gäste eine Soirée voller Kulinarik, Musik und internationaler Stars – hoch über dem nächtlichen Kitzbühel.

Kitzbühel wird 2026 um ein neues gesellschaftliches Highlight reicher: Sports Illustrated bringt mit "The Chalet" internationales Flair in die Gamsstadt und inszeniert damit eine alpine Soirée während des legendären Hahnenkamm-Wochenendes. Am Freitag, den 23. Jänner, lädt das renommierte Magazin unter der Leitung von Charlie Raposo zu einer unvergesslichen Nacht in die traditionsreiche Sonnbühel.

Alpines Nachtleben

Begleitet wird der Abend von einem Flying Dinner aus erlesenen Speisen sowie hochwertigen Signature-Cocktails. Zum Auftakt reichen Weltmeister-Barkeeper Mario Hofferer Begrüßungscocktails, bevor die Gäste in das Herz der Sonnbühel eintreten. Der Abend mündet in eine stilvolle After-Dinner-Party, die Chalet-Eleganz und moderne Eventkultur harmonisch miteinander verschmelzen lässt.





Bereits jetzt wird spekuliert, dass prominente Persönlichkeiten wie Lindsey Vonn, die bereits mehrmals auf dem Cover des Magazins zu sehen war, und Skirennläufer Lucas Braathen zu den Gästen zählen könnten. Braathen ließ es auch schon letztes Jahr in Kitzbühel ordentlich krachen. Seine Eindrücke postete er auf Instagram.