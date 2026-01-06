Davina & Shania Geiss zeigen Luxus pur: So feiern die Millionärs-Töchter in Kitzbühel

Die beiden Töchter von Robert und Carmen Geiss lassen es in der Gamsstadt krachen. Ihre Fans nehmen sie auf ihre luxuriöse Ski-Reise mit.
Als älteste Tochter von Carmen (60) und Robert Geiss (61) kennt Davina Geiss (22) das Leben in Saus und Braus nur zu gut – und zeigt das nun wieder eindrucksvoll auf Instagram. Gemeinsam mit ihrer Schwester Shania (21) und Freunden verbringt sie die ersten Tage des Jahres im noblen Ski-Ort Kitzbühel – ein Hotspot für Glamour, Luxus und die Crème de la Crème der Society.
Glamourös durch die Alpen
Dick eingepackt in einen voluminösen Fellmantel zieht Davina auf ihren Fotos alle Blicke auf sich. Die Blondine weiß, wie man sich in Szene setzt: Chanel-Mütze auf dem Kopf und Moonboots an den Füßen komplettieren den Look. Ein Gläschen in der Hand darf dabei natürlich nicht fehlen – das rundet die perfekten Lifestyle-Momente ab, die sie auf Social Media teilt.
Luxus pur und beste Gesellschaft
Davina ist in Kitzbühel nicht allein unterwegs: Freunde und ihre Schwester Shania begleiten sie, sorgen für gute Stimmung – und halten die glamourösen Momente ebenfalls fest. Shopping gehört natürlich auch dazu: Ein Besuch bei US-Designer Ralph Lauren deutet darauf hin, dass die Geiss-Tochter das eine oder andere Fashion-Teil erstanden hat.
Davina hüllt sich standesgemäß in Chanel.
Und wer glaubt, in Kitzbühel würden junge Frauen auf die Preise achten, irrt: Eine Flasche Rotwein für 150 Euro oder mehr? Kein Problem, wenn man ihre Gene geerbt hat. Frei nach dem Motto: „Was kostet die Welt?“