Nach brutalem Überfall auf Geissens: Jetzt wurden die Täter geschnappt!

Gerechtigkeit für die Familie Geiss. Nach dem Einbruch im Sommer 2025, sind die Täter jetzt tatsächlich von der Polizei festgenommen worden.

Nach einer langen Phase der Unsicherheit und inneren Anspannung zeichnet sich für Carmen und Robert Geiss Zuversicht ab. Unmittelbar vor dem Jahreswechsel erreichte das Ehepaar eine Botschaft, die nach Monaten des Bangens neue Perspektiven eröffnete. Wie Bild berichtet, konnten die Ermittlungsbehörden im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Überfall auf die Villa der Geissens an der Côte d’Azur entscheidende Fortschritte erzielen.

Robert Geiss schildert: „Kurz vor Jahresende erreichte uns von unserer französischen Anwältin noch eine erste gute Nachricht. Sie konnte uns bestätigen, dass mehrere Täter inhaftiert wurden. Die Staatsanwaltschaft und Polizei in St. Tropez in Frankreich waren und sind weiter sehr aktiv. Die Ermittlungen werden auf Antrag eines Untersuchungsrichters fortgesetzt. Uns wurde gesagt, dass die Ermittlungen bisher sehr schwierig waren und noch andauern.“

Ein Lichtblick

Auch Carmen Geiss wertet diese Entwicklung als vorsichtigen Wendepunkt: „Für uns ist das ein erstes gutes Zeichen, dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen.“ Beide bemühen sich inzwischen, das Erlebte nicht ihr gesamtes Leben bestimmen zu lassen. „Uns belastet das Thema zum Glück nicht mehr so stark. Das Leben geht weiter“, erklärt Carmen gegenüber Bild. Als hilfreich habe sich vor allem die bewusste Auseinandersetzung mit dem Geschehen erwiesen. „Wir machen eine Spezialsendung zu dem Thema Anfang des Jahres. Das war für uns, offen gesagt, gut. Wie eine Therapie, da konnten wir alles noch einmal verarbeiten.“





Doch ungeachtet dieser Verarbeitung bleibt die Erinnerung an das Geschehene präsent. „Wir wissen, dass wir am Ende Glück gehabt haben“, sagt Carmen weiter. „Das war ja ein Angriff auf unser Leben, so sehen wir das mittlerweile.“ Entsprechend bedeutsam sei die Nachricht aus Frankreich: „Es sei „ein gutes Gefühl, zu wissen, dass sie bereits mehrere Täter gefasst haben und anscheinend auch noch weiter suchen. Jetzt kommt hoffentlich bald der finale Abschluss mit Anklage und Verurteilung.“

Gewalttätige Einbrecher

Die Festnahme von drei der vier mutmaßlichen Täter verschafft dem Paar zumindest ein Mindestmaß an neuer Sicherheit. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni waren vier bewaffnete und maskierte Männer in die Luxusvilla der Geissens in Saint-Tropez eingedrungen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Carmen und Robert im Wohnzimmer, der Fernseher lief. Für Sekunden wirkte die Situation irreal, beinahe harmlos – doch die scheinbare Normalität zerbrach abrupt. Gezogene Pistolen, panische Schreie und rohe Gewalt bestimmten plötzlich das Geschehen.

Carmen wurde während des Überfalls körperlich misshandelt. Ein Täter würgte sie am Hals, sie erlitt eine blutende Verletzung und musste medizinisch versorgt werden. Auch Robert wurde schwer attackiert: Er erhielt Tritte gegen die Rippen, litt unter erheblichen Schmerzen und akuter Todesangst. Die Täter durchsuchten das Anwesen systematisch und entwendeten Schmuck, Bargeld sowie hochpreisige Luxusgüter. Der entstandene materielle Schaden soll sich auf mindestens 200.000 Euro belaufen. Doch das eigentliche Ausmaß gehe weit darüber hinaus. „Der Überfall hat unser Sicherheitsgefühl massiv erschüttert“, bringt es Carmen auf den Punkt.

Die Geiss-Töchter Davina und Shania waren zum Zeitpunkt des Überfalls nicht anwesend, stehen aber dennoch unter Schock. © Instagram

Mentale Probleme

Insbesondere Carmen habe nach der Tat lange Zeit gebraucht, um sich im eigenen Zuhause wieder sicher zu fühlen. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Villa wurden umfassend verstärkt: technische Aufrüstung des Anwesens, Optimierung der Alarmanlage sowie der Einsatz zusätzlichen Sicherheitspersonals. Gleichzeitig habe man intern vieles neu bewertet – Routinen, Offenheit und Selbstverständlichkeiten, die zuvor nie hinterfragt worden waren.

In der Hoffnung auf Hinweise veröffentlichten Carmen und Robert Geiss nach dem Überfall auch Überwachungsvideos und wandten sich öffentlich an die Bevölkerung. Scheinbar mit ersten Erfolgen.