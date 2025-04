Wieder Bankomat gesprengt: Fahndung nach Tätern läuft

Der Bankomat der Posojilnica Bank ist völlig zerstört.

Kärnten. Die unbekannten Täter machten sich in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.30 über den Bankomaten in Arnoldstein her. Bei der Sprengung, die unglaublich laut gewesen sein muss, wurde das Gerät laut 5min.at völlig zerstört. Teile landeten überall in der näheren Umgebung.

Die Bankomat-Sprenger konnten nach ihrem Coup wieder fliehen. Ob sie Beute gemacht hatten, war vorerst noch unklar. Bisher verlief die Fahndung, die aktuell noch laufen soll, ohne Erfolg. Dabei sollen Hunde, Hubschrauber und unzählige Polizeikräfte im Einsatz gewesen sein. Sprengstoffexperten sind noch vor Ort. Insgesamt sollen bereits mindestens 15 Bankomaten in Österreich gesprengt worden sein.