Bankomatsprenger machen Pause - Rammbock-Einbruch bei Juwelier

Die Bankomatsprenger, denen eine eigens gegründete SOKO auf den Fersen ist, machen Pause - prompt sind mit einem Coup in Wiener Neustadt wieder Rammbock-Täter unterwegs. Insider gehen davon, dass ein- und dieselben Köpfe dahinterstecken.

NÖ. Mehrere Unbekannte haben am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Einbruch bei einem Juwelier mitten im Zentrum von Wiener Neustadt verübt. Zur üblichen morgendlichen Zeit, zu der zuletzt fast täglich österreichweit Bankomaten in die Luft flogen, rummste es in der Allerheiligengasse. Diesmal hatten sich die Täter mithilfe eines Fahrzeugs Zugang zu dem Objekt verschafft, bestätigt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Im Inneren dürfte innerhalb kürzester Zeit Beute gemacht worden sein, im Anschluss flüchteten die Kriminellen. Eine Fahndung verlief bisher negativ.

Ereignet hatte sich der Einbruch gegen 4.00 Uhr. Laut regionalen Medien dürften die Täter mit einem wohl gestohlenen Kfz gegen das Geschäft gekracht sein. Die Beute ist beträchtlich Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Diebstahl, Tatort) ermittelt.

Aufgefunden wurde indes ein Fahrzeug, das von den Unbekannten verwendet worden sein könnte. "Überprüfungen laufen", betonte Schwaigerlehner.

Erinnert sei übrigens daran, dass just in Wiener Neustadt am 10. Februar ein Chef der Rammbock-Bande aus der Justizanstalt Wiener Neustadt ausgebrochen und noch immer flüchtig ist.