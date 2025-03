Unbekannter versuchte Bankomaten-Sprengung

Ein bisher unbekannter Täter hat offenbar in der Nacht auf Freitag in Sillian in Osttirol versucht, einen Bankomaten zu sprengen.

Der Mann hatte laut Polizei den frei stehenden Bankomaten mit einem Werkzeug aufbrechen und einen vorerst nicht verifizierbaren Gegenstand hineingeben wollen. Aus unklarer Ursache wurde jedoch keine Sprengung ausgelöst, teilte die Polizei mit. Der Täter flüchtete ohne Beute.

Am Bankomaten entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Das Landeskriminalamt ermittelte.