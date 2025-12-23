Wirbel um Muslime-Posting: Das sagt die IGGÖ

Das Integrationsposting der ÖVP sorgt weiter für Wirbel. Jetzt meldete sich der IGGÖ-Chef Ümit Vural mit einem offenen Brief an die Regierung zur Causa zu Wort.

Wien. Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), Ümit Vural, hat sich - wohl angesichts des Social-Media-Postings der ÖVP zu Ergebnissen des Integrationsbarometers - in einem offenen Brief an die Regierung gewendet. Die "gegenwärtige politische Kommunikation" sowie Debatten zu Integrationsfragen und zum Kopftuchverbot würden in der muslimischen Bevölkerung "mit wachsender Sorge wahrgenommen", heißt es darin. Vural appelliert für einen "verantwortungsvollen" Diskurs.

Politische Sprache und gesetzgeberische Signale prägten die gesellschaftlichen Debatten, beeinflussten öffentliche Wahrnehmungen und wirkten sich unmittelbar auf das Sicherheitsgefühl, das Vertrauen in staatliche Institutionen sowie auf die Bereitschaft zur gesellschaftlichen Teilhabe aus, schreibt der IGGÖ-Präsident an die Bundesregierung. "Dies gilt in besonderem Maße für Minderheiten, deren Zugehörigkeit immer wieder öffentlich infrage gestellt wird", heißt es darin weiter.

"Subjektive Einstellungen" in Studie

Vural ging auch auf die jüngsten Ergebnisse des Integrationsbarometers direkt ein, worin Musliminnen und Muslime in der öffentlichen Wahrnehmung besonders negativ beurteilt werden. Diese bildeten "subjektive Einstellungen" ab, nicht jedoch objektive Integrationsleistungen oder das tatsächliche Zusammenleben im Alltag, betonte der IGGÖ-Präsident, und weiter: "Werden solche Daten ohne ausreichende Differenzierung kommuniziert oder politisch zugespitzt, entsteht der Eindruck pauschaler Zuschreibungen."

Der IGGÖ-Präsident wies in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch darauf hin, dass pauschale Darstellungen gegenüber den Mitgliedern einer gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaft weder dem gesellschaftlichen Zusammenhalt dienten, noch mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen der Gleichbehandlung und der Religionsfreiheit vereinbar seien. "Eine demokratische Gesellschaft lebt von Differenzierung, Maß und gegenseitigem Respekt."