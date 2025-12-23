Alles zu oe24VIP
Prägende Persönlichkeit des Landes: Dr. Josef Ratzenböck ist tot
23.12.25, 16:06
Oberösterreich nimmt Abschied von einer der prägendsten politischen Persönlichkeiten der Nachkriegszeit. 

OÖ. Der frühere Landeshauptmann von Oberösterreich, Dr. Josef Ratzenböck, ist am 23. Dezember 2025 im 97. Lebensjahr verstorben. Ratzenböck gehörte von 1973 bis 1995 der Oberösterreichischen Landesregierung an und war von 1977 bis 1995 Landeshauptmann. Zuvor war er mehrere Jahre Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag.

Politik verstand Ratzenböck stets als gestaltende Verantwortung für die Menschen und das Land. Unter seiner Führung entwickelte sich Oberösterreich zu einem selbstbewussten, wirtschaftlich starken und lebenswerten Bundesland. Zahlreiche Initiativen in der Wirtschafts-, Sozial- und Kulturpolitik sind untrennbar mit seinem Namen verbunden. Informationen zu den Trauerfeierlichkeiten werden zeitnah veröffentlicht.

