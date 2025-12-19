"Lame" statt legendär: TikTok-User fürchten sich vor US-Deal

Wird TikTok in den USA dank eines Algorithmus-Wechsels sicherer, dafür aber langweiliger?

TikToks Mutterkonzern ByteDance (mit Sitz in China) hat einen Mega-Deal mit Investoren abgeschlossen, um das US-Geschäft der Plattform neu aufzustellen - zu Lasten der User, wie befürchtet wird. Im Fokus des Umbaus steht der berühmte TikTok-Algorithmus. Künftig soll dieser von Oracle lizenziert und ausschließlich mit US-Nutzerdaten trainiert werden. Dadurch erwarte man sich mehr Kontrolle und Sicherheit. Gleichzeitig könnte aber genau das den gewollt unberechenbaren Charakter der Plattform abschwächen. TikTok lebt bekanntlich davon, überraschende und schräge Inhalte blitzschnell viral gehen zu lassen.

Medienexperten warnen laut BBC: Wird der Algorithmus "glattgebügelt", könnte TikTok an Relevanz verlieren. Der Content könnte vorsichtiger, angepasster und weniger provokant werden. Zwar sollen kurze Videos und bestimmte Shopping-Funktionen erhalten bleiben, Trends jedoch könnten "langsamer" werden und weniger international geprägt sein. Für mehr als 170 Millionen US-Nutzer stellt sich somit die Frage: Verändert sich TikTok grundlegend - und verliert dabei seinen besonderen Reiz?