Stocker & Ludwig am Christkindlmarkt, Sporrer im Häfn

Einen Tag vor Weihnachten besuchten Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) noch den Christkindlmarkt vor dem Rathaus. Für Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) ging es in zwei Gefängnisse.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) feiert Weihnachten mit seiner Familie bei seiner Tochter in Wiener Neustadt. Am 23. ging es für den ÖVP-Chef aber noch auf den Wiener Christkindlmarkt. Als "Tour-Guide" hatte er Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) höchstpersönlich. Die beiden gingen auf einen Punsch.

Noch vor wenigen Tagen kritisierte Ludwig ein Social-Media-Posting der ÖVP über Muslime scharf. "Verantwortungsvolle Politik darf Menschen nicht unter Generalverdacht stellen. Wer bewusst Konflikte schürt, gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und schwächt das Vertrauen in unsere Demokratie", richtete er der Volkspartei aus. oe24 berichtete.

© Dujmic/Stadt Wien

Beim gemeinsamen Spaziergang über den Weihnachtsmarkt wurde nun jedenfalls ein Weihnachtsfriede geschlossen.

© BKA / Gruber

© BKA / Gruber

Sporrer besucht Gefängnisse und dankt Beamten

Auch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) war am 23. noch unterwegs. Für sie ging es in die Justizanstalten in Eisenstadt und in Wiener Neustadt, um sich für die Dienste während der Festtage zu bedanken. „Dank an alle, die auch an den Feiertagen für unsere Sicherheit sorgen“, so die SPÖ-Ministerin. Und: „Der Rechtsstaat macht keine Weihnachtspause. Tag und Nacht sorgen die Beamtinnen und Beamten der Justizwache sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachdienste für Sicherheit und Ordnung."