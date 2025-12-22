Nach Wirbel um Muslime-Posting: Jetzt kontert die ÖVP

Innenminister Karner verteidigt umstrittenes Posting zu Zusammenleben mit Muslimen

Die ÖVP hat am Montag ihr Social-Media-Posting zu Ergebnissen des Integrationsbarometers zum Zusammenleben mit Muslimen verteidigt, das zuvor auch bei den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS für Unmut gesorgt hat. Betreffender Satz stamme aus einer "wissenschaftlichen Untersuchung" eines "renommierten Instituts", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Ö1-"Morgenjournal". ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti bezeichnete die Empörung als "verwunderlich".



Das Sujet wurde bereits vor einigen Tagen auf dem offiziellen Instagram-Account der Volkspartei veröffentlicht, nachdem die Ergebnisse des im Auftrag des Integrationsfonds erstellten Integrationsbarometers präsentiert worden waren. In großen Lettern auf schwarzem Hintergrund ist zu lesen: "Wusstest du, dass zwei Drittel das Zusammenleben mit Muslimen als schwierig empfinden?"

Es sei ein "Faktum", dass es im Zusammenleben zwischen Österreichern und der muslimischen Bevölkerung "auch immer wieder Diskussionen gibt", argumentierte Karner: "Das ist keine Kritik an der Religionsgemeinschaft, sondern das ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung." Marchetti betonte am Rande einer Pressekonferenz, er halte die Ergebnisse des Barometers für "absolut valide" und könne sie aus eigenem Erleben bestätigen. Politikerinnen und Politiker sollten "das, was die Bevölkerung empfindet im Bereich der Zuwanderung und Integration, ernst nehmen, anstatt sich moralisch zu empören", appellierte der Generalsekretär.

Koalitionspartner SPÖ und NEOS mit Kritik

Daran stießen sich selbst die Koalitionspartner der Volkspartei, SPÖ und NEOS. Der rote Finanzminister Markus Marterbauer entschuldigte sich via Bluesky mit den Worten: "Entschuldigung! Wir sind nicht so." Auch NEOS-Klubobmann Yannick Shetty ließ die Volkspartei wissen: "Wer alle Muslime pauschal unter Generalverdacht stellt, spaltet bewusst die Gesellschaft und befördert dadurch Rechtsextreme wie Islamisten gleichermaßen." Das sei in der Sache "grundfalsch und politisch maximal ungeschickt".

Ablehnung auch von Grünen und SOS-Mitmensch

Ablehnung kam auch von Grünen-Chefin Leonore Gewessler: "Wer ganze Bevölkerungsgruppen pauschal problematisiert, betreibt bewusste Spaltung." Politik habe die Aufgabe, "Zusammenhalt und das Gemeinsame zu stärken - und nicht Misstrauen zu säen. Dass Menschen, die seit Jahrzehnten in Österreich leben, arbeiten und Teil unserer Gesellschaft sind, so etwas lesen müssen, ist beschämend", bemängelte Gewessler. Dies sei einer Kanzlerpartei "unwürdig".

Die NGO SOS Mitmensch warf in einem offenen Brief Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) vor, die Integrationsbarometer-Umfrage zu missbrauchen und damit "das genaue Gegenteil von Integration zu erreichen, nämlich Ressentiments und Spaltung". Die Islamischen Föderationen rief alle politisch Verantwortlichen "nachdrücklich" dazu auf, "die islamfeindliche Politik sowie die abwertende Rhetorik gegenüber Muslimen umgehend zu beenden".