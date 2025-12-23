Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Smartphone in der Hand
© Getty

Dreiste Abzocke

Warnung der Polizei: Betrüger ergaunern 70.000 Euro mit "Finanzamt"-Trick

23.12.25, 19:43
Teilen

Polizei rät, niemals persönliche Daten über zugesandte Links zu bestätigen.

Salzburg. In Salzburg ist eine 64-jährige Frau Opfer eines sogenannten "Smishing"-Betrugs geworden, ein Begriff, der die Wörter SMS und Phishing kombiniert. Die Flachgauerin erhielt vor wenigen Tagen am Handy eine SMS, die vorgab, von der Plattform "FinanzOnline" zu stammen. Sie klickte auf den mitgesandten Link. Dadurch gelang es Betrügern, auf ihr Konto zuzugreifen und Geld abzuziehen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

In der SMS-Nachricht wurde die Frau zur Erneuerung ihrer FinanzOnline-ID gebeten, da diese abgelaufen sei. Durch Anklicken des gesendeten Links gelangte sie auf eine täuschend echt gestaltete Website, auf der sie in weiterer Folge mehrere persönliche Daten eingab. Kurz darauf erhielt sie über ihre Banking-App insgesamt 14 Benachrichtigungen, welche als "Stornierungsbestätigungen" bezeichnet waren. Tatsächlich handelte es sich dabei jedoch um Überweisungsfreigaben, die von der Geschädigten irrtümlich bestätigt wurden. In weiterer Folge wurden von ihrem Konto mehrere Überweisungen auf insgesamt vier ausländische Bankkonten in den Niederlanden und Deutschland durchgeführt.

Behörden warnen vor betrügerischen SMS

Sowohl das Finanzministerium (BMF) wie die Polizei warnen aktuell vor einer steigenden Zahl von gefälschten SMS- und WhatsApp-Nachrichten, falschen E-Mails und Internetseiten. Es wird geraten, niemals persönliche Daten oder Freigaben über zugesandte Links zu bestätigen. Informationen des Finanzministeriums erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline-Databox zugestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden