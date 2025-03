Wohnhaus brannte komplett nieder

Die Brandursache ist noch unbekannt, der Schaden enorm hoch.

Am Freitag ist in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) ein Wohnhaus in Brand geraten und komplett zerstört worden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Hausbesitzer hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Rasch breitete sich das von der Küche ausgehende Feuer auf das gesamte Gebäude aus und zerstörte es komplett. 19 Feuerwehren waren in Summe im Einsatz und konnten durch das rasche Eingreifen eine weiteres Ausbreiten des Feuers auf die danebenliegenden Stallungen verhindern. Verletzt wurde niemand, auch Tiere kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt, derzeit laufen die Ermittlungen zur Brandursache . Auch der Hausbesitzer blieb unverletzt und konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.