Ehemalige Schokofabrik bringt bis zu 400 neue Arbeitsplätze

Gewerbeflächen und Büros für bis zu 40 Unternehmen sind nun geplant.

Seit Freitag ist es amtlich, was mit dem ehemaligen Gelände und Firmengebäude der Salzburg Schokolade in Grödig passieren wird. Entstehen sollen im neuen „Quartier Schokofabrik“ Gewerbeflächen und Büros für bis zu 40 Unternehmen.

Um rund zehn Millionen Euro haben die beiden Salzburger Immobilienentwickler Franz Stiller und Marko Sillaber das Gelände gekauft. Nun sollen dort rund 300 bis 400 neue Arbeitsplätze entstehen. Von den neuen Eigentümern hieß es am Freitag, dass nun die Planungsphase beginne. Auch die Gemeinde Grödig soll viel Mitspracherecht bei der Nachnutzung haben. „Wir haben ein Konzept mit etwa 37 Einheiten und insgesamt 16.700 Quadratmeter Nutzfläche", so die neuen Eigentümer.

Mehr Arbeitsplätze als vorher

In der Gemeinde ist die Freude groß, da das Projekt die 65 Arbeitsplätze, die in der Fabrik verloren gingen, mehr als wettmachen werde. Bürgermeister Herbert Schober (ÖVP und parteifrei): „Gerade in den aktuellen Zeiten ist das eine sehr positive Nachricht natürlich. Die kommunale Steuereinnahmen werden dadurch sehr stark ansteigen.“ Eine große Spedition wolle man allerdings nicht, sondern viel mehr einen bunten Mix und nachhaltige Arbeitsplätze, so der Bürgermeister.