So bunt wird Ostern in Innsbruck

Von 12. bis 21. April locken mehr als 70 Veranstaltungen nachInnsbruck.

Auch in den Osterferien wartet in Innsbruck ein vielfältiges Angebot aus Spiel, Spaß und Action auf die ganze Familie. Knapp 70 Veranstaltungen stehen von 12. bis 21. April zur Auswahl, die Anmeldung beginnt am kommenden Montag. Das Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 14 Jahren. Zusätzlich gibt es auch Aktivitäten für die ganze Familie.

Kurse für die ganze Familie

„Viele neue Angebote wie zum Beispiel Sprachkurse, kreatives und journalistisches Schreiben, Jiu Jitsu oder Selbstverteidigungskurse speziell für Mädchen ergänzen bewährte Angebote. Damit ist für ein insgesamt noch breiteres Angebot gesorgt und bestimmt für jedes Interesse etwas dabei“, so Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr. Der Innsbrucker Ferienzug wird vom städtischen Referat Frauen und Generationen zusammen mit unterschiedlichen Veranstaltern organisiert. Das Programm umfasst eine Vielzahl an Workshops aus unterschiedlichen Bereichen. Die Kurse können direkt über www.ferienzug-innsbruck.at gebucht werden.